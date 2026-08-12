Pinamonti, continuano i contatti tra Lazio e Sassuolo: parti ancora distanti

Pinamonti, continuano i contatti tra Lazio e Sassuolo per trovare l’intesa sulla formula ma permane ancora una certa distanza

Prosegue la caccia al rinforzo ideale per il reparto avanzato biancoceleste. La Lazio continua a lavorare sottotraccia per regalare un nuovo centravanti alla rosa, mantenendo aperti i canali di comunicazione con il Sassuolo per Andrea Pinamonti. Come riferito dal portale Gianlucadimarzio.com, nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra i due club, anche se l’intesa definitiva resta ancora distante.

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La trattativa della Lazio per l’ingaggio di Pinamonti

Il dialogo tra la dirigenza capitolina e il Sassuolo va avanti per cercare di limare la distanza tra domanda e offerta. L’attaccante classe 1999 rappresenta un obiettivo concreto per i biancocelesti, ma serve uno sforzo reciproco per raggiungere la fumata bianca sulle cifre del trasferimento del centravanti.

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I numeri di Pinamonti nell’ultima stagione

L’ex punta del Genoa ha chiuso la passata annata collezionando 9 reti e 4 assist in 36 presenze complessive. Statistiche solide per Pinamonti, che si proietta alla prossima stagione con la determinazione di incrementare il proprio bottino realizzativo e compiere un ulteriore salto di qualità.

L’importanza di Pinamonti per la Lazio di Gattuso

Sulla panchina biancoceleste è iniziato il nuovo corso guidato da Gennaro Gattuso, determinato a riportare la squadra nelle competizioni europee. Per centrare l’obiettivo, il tecnico calabrese necessita di un centravanti con la struttura fisica e l’esperienza di Pinamonti, profilo ritenuto ideale per completare lo scacchiere tattico della Lazio.