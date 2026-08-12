Idea Icardi per l’attacco: primo contatto tra Fabiani e l’entourage dell’argentino

Idea Icardi per l’attacco! C’è stato un primo contatto concreto tra il ds Fabiani e l’entourage dell’argentino

Clamorosa idea di mercato in casa biancoceleste per regalare un grande colpo al reparto offensivo. La Lazio è alla ricerca di un centravanti di spessore da mettere a disposizione del tecnico Rino Gattuso e ha messo nel mirino Mauro Icardi. Come riporta Gianlucadimarzio.com, ci sarebbe già stato un primo contatto concreto tra il direttore sportivo Fabiani e l’entourage dell’attaccante argentino.

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Il contatto per portare Mauro Icardi alla Lazio

L’interesse dei capitolini non rappresenta un’indiscrezione del tutto nuova: già due settimane fa la redazione di LazioNews24 aveva anticipato l’inserimento della Lazio sulle tracce del bomber. Il ds Fabiani sta sondando il terreno per capire la fattibilità di un’operazione che accenderebbe l’entusiasmo della piazza.

Le riflessioni di Mauro Icardi sul trasferimento alla Lazio

Dal canto suo, Mauro Icardi sta prendendo tempo prima di sciogliere le riserve sul proprio futuro. L’ex centravanti di Inter e PSG preferirebbe accasarsi in una squadra impegnata nella prossima Champions League, ma non ha chiuso la porta al club biancoceleste né rifiutato la proposta iniziale della Lazio.

L’impatto di Mauro Icardi nello scacchiere della Lazio di Gattuso

L’eventuale arrivo di un profilo del calibro di Mauro Icardi garantirebbe a Rino Gattuso un finalizzatore d’area di rigore di caratura internazionale. La Lazio continua a monitorare con grande attenzione la situazione, pronta ad approfittare di ogni minimo spiraglio per affondare il colpo decisivo.