Pinamonti Lazio, parla l'attaccante: «Mesi difficili, non guardo al futuro...»

L’attaccante dell’Empoli Pinamonti ha commentato le tanti voci di mercato che circolano sul suo conto, tra cui anche l’interesse della Lazio

Andrea Pinamonti è uno degli attaccanti finiti sulla lista della Lazio per la prossima stagione. L’attaccante dell’Empoli, in prestito dall’Inter, ha parlato delle voci di mercato sul suo conto ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta 3-2 contro il Napoli in cui ha segnato una doppietta.

FUTURO – «Questa può essere la stagione della svolta per me, sono felice e sereno e sul campo sul campo. Non guardo al futuro ora voglio andare a festeggiare con i miei compagni perché sono stati mesi difficili».