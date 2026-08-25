I voti dei quotidiani dopo Bologna Lazio entusiasmano i tifosi dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia: come si sono comportati i capitolini

La Lazio rialza la testa dopo aver perso la prima uscita ufficiale della stagione ed essere eliminata dalla Coppa Italia al primo turno dopo il 0-2 contro il Mantova. Una prestazione negativa a cui però la squadra di Gennaro Gattuso ha risposto con una vittoria in trasferta sul difficile manto erboso del Dallara contro il Bologna. La squadra biancoceleste si è imposta per 0-1 grazie alla rete di Frattesi da subentrato che ha deciso il match: ecco i voti dei quotidiani nazionali.

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Le pagelle della Lazio

CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 8; Marusic sv; (dal 19′ Floriani Mussolini 6,5); Doekhi 6,5; Provstgaard 6,5; Pedraza 6; (dal 78′ Tavares sv); Dele-Bashiru 6; (dal 54′ Frattesi 9); Rovella 7; Taylor 6,5; Cancellieri 6; (dal 46′ Isaksen 6), Dia 7; (dal 78′ Noslin sv), Zaccagni 6,5; Gattuso 7

TUTTOSPORT – Mandas 7; Marusic 6; (dal 19′ Floriani Mussolini 6); Doekhi 6,5; Provstgaard 6; Pedraza 6; (dal 78′ Tavares 6); Dele-Bashiru 5,5; (dal 54′ Frattesi 7,5); Rovella 6; Taylor 6; Cancellieri 5; (dal 46′ Isaksen 6), Dia 7; (dal 78′ Noslin 6), Zaccagni 5,5; Gattuso 6,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7,5; Marusic 6; (dal 19′ Floriani Mussolini 6,5); Doekhi 6; Provstgaard 6; Pedraza 6,5; (dal 78′ Tavares sv); Dele-Bashiru 5,5; (dal 54′ Frattesi 7,5); Rovella 6,5; Taylor 7; Cancellieri 5,5; (dal 46′ Isaksen 6), Dia 7; (dal 78′ Noslin sv), Zaccagni 6; Gattuso 7