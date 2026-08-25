News
I voti dei quotidiani dopo Bologna Lazio: Mandas e Dia convincono Gattuso
I voti dei quotidiani dopo Bologna Lazio entusiasmano i tifosi dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia: come si sono comportati i capitolini
La Lazio rialza la testa dopo aver perso la prima uscita ufficiale della stagione ed essere eliminata dalla Coppa Italia al primo turno dopo il 0-2 contro il Mantova. Una prestazione negativa a cui però la squadra di Gennaro Gattuso ha risposto con una vittoria in trasferta sul difficile manto erboso del Dallara contro il Bologna. La squadra biancoceleste si è imposta per 0-1 grazie alla rete di Frattesi da subentrato che ha deciso il match: ecco i voti dei quotidiani nazionali.
Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze stampa di Gattuso e Romagnoli e le parole di Zaccagni
Le pagelle della Lazio
CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 8; Marusic sv; (dal 19′ Floriani Mussolini 6,5); Doekhi 6,5; Provstgaard 6,5; Pedraza 6; (dal 78′ Tavares sv); Dele-Bashiru 6; (dal 54′ Frattesi 9); Rovella 7; Taylor 6,5; Cancellieri 6; (dal 46′ Isaksen 6), Dia 7; (dal 78′ Noslin sv), Zaccagni 6,5; Gattuso 7
TUTTOSPORT – Mandas 7; Marusic 6; (dal 19′ Floriani Mussolini 6); Doekhi 6,5; Provstgaard 6; Pedraza 6; (dal 78′ Tavares 6); Dele-Bashiru 5,5; (dal 54′ Frattesi 7,5); Rovella 6; Taylor 6; Cancellieri 5; (dal 46′ Isaksen 6), Dia 7; (dal 78′ Noslin 6), Zaccagni 5,5; Gattuso 6,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7,5; Marusic 6; (dal 19′ Floriani Mussolini 6,5); Doekhi 6; Provstgaard 6; Pedraza 6,5; (dal 78′ Tavares sv); Dele-Bashiru 5,5; (dal 54′ Frattesi 7,5); Rovella 6,5; Taylor 7; Cancellieri 5,5; (dal 46′ Isaksen 6), Dia 7; (dal 78′ Noslin sv), Zaccagni 6; Gattuso 7
News
Arriva la conferma per Pinamonti! Accordo raggiunto con il Sassuolo per il centravanti
Pinamonti sarà un nuovo attaccante biancoceleste, rivelati i dettagli dell’accordo tra Lazio e Sassuolo per l’attaccante classe ’99 Dopo diversi...
La contestazione a Lotito arriva anche in politica! cresce l’allarme in Forza Italia per il patron della Lazio
Il malcontento dei tifosi della Lazio potrebbe avere conseguenze anche sul piano politico, Lotito al centro delle preoccupazioni di Forza...
I voti dei quotidiani dopo Bologna Lazio: Mandas e Dia convincono Gattuso
I voti dei quotidiani dopo Bologna Lazio entusiasmano i tifosi dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia: come si sono...