Pin: «Luis Alberto è un regista che farebbe comodo a tutti»

Celeste Pin ha parlato ai microfoni di TMW Radio del possibile arrivo di Luis Alberto alla Fiorentina.

PAROLE – «I giocatori bravi trovano semrpe spazio. Se hai un giocatore di livello serve sempre. La Fiorentina manca di un regista, quindi se avessi dei soldi per fare un investimento farei questo. Ha giocato con più modulo quest’anno la squadra di Italiano, c’è tempo per individuare uno che serve in quel ruolo».