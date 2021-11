Lo Monaco: «Lazio e Juve non hanno ancora un’identità»

Pietro Lo Monaco ha analizzato il prossimo turno di Seria: le sue dichiarazioni sulla sfida di sabato pomeriggio tra Lazio e Juve

Pietro Lo Monaco, direttore generale del Messina, ha parlato della prossima giornata di Serie A sulle frequenze di TMW Radio:

«Quella tra Inter e Napoli è una sfida dove, dovesse prevalere il Napoli, taglierebbe l’Inter fuori dai giochi. Una vittoria della Fiorentina contro il Milan significherebbe lanciarsi in maniera definitiva nei quartieri alti della classifica, e lo meriterebbe per il gioco espresso fino a questo momento, grazie al tecnico. Lazio-Juventus è la partita che meno intriga rispetto alle altre due, una partita tra due squadre in cerca di un’identità chiara non ancora venuta».