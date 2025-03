Pietrella, le parole del giornalista su Chiesa alla Lazio

Pietrella, il giornalista rilascia una lunga intervista a Radio Laziale nel quale si sofferma in modo particolare su Chiesa: ecco cos ha detto

ITALIA – Mi aspetto dei minuti per Zaccagni, non penso resterà in panchina tutta la partita. Magari, però, più che da esterno a tutta fascia lo vedrei più trequartista, come lo aveva costruito Juric a Verona. Di giocatori di questo tipo, a oggi, ci sono lui e Politano che gioca a tutta fascia. Rovella? Ha fatto una partita discreta, niente di eccezionale, ma ci può stare dentro questa Nazionale. La Lazio non può farne a meno, con l’Italia si può giocare le sue chance, con Ricci sono sullo stesso livello

IL FINALE DI STAGIONE DELLA LAZIO –La Lazio si sta dimostrando una squadra con una totale amncanza di leader emotivi nello spogliatoio, come si vede nelle partita importanti. Non ho mai creduto alla Champions League, perché chi sta sopra è tremendamente più forte. Banalmente la Fiorentina sta messa meglio della Lazio e il Bologna ha recuperato. L’unica occasione vera è quella di andare in fondo e di vincere l’Europa League. Io mi concentrerei solo su questo, la Champions è andata

IL BODO/GLIMT – L’Europa League è un’occasione irripetibile. Il Bodo/Glimt p una squadra molto ostica, ormai in Europa è da quattro anni una partita che sa giocare questo tipo di partite. Ha vinto 6-1 contro la Roma che, per carità, aveva le riserve ma gli fece comunque sei gol. Non è facile, però temere il Bodo/Glimt è tutto dire

CHIESA PER ISAKSEN– Come valore assoluto del giocatore non c’è paragone tra Chiesa e Isaksen, però il primo viene da anni difficili e c’è un punto interrogativo enorme. Io non darei più di 10 o 15 milioni per Chiesa, però è un mercato strano in cui magari vengono e ti dicono che offrono 40 milioni più Chiesa per Isaksen. Chiesa è un giocatore formidabile, sarebbe un colpo incredibile riuscire a rigenerarlo

LE PAROLE DI FABIANI E LOTITO – La dirigenza della Lazio non è nuova a queste dichiarazioni. Anche Lotito ha detto che i tifosi della Roma lo amano, nonc redo che sia così. Dirlo dopo aver perso 5-0 non è la cosa migliore. Una questione di tempismo