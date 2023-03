Pieri: «L’ammonizione di Vecino non c’era». Ecco le parole dell’ex direttore di gara sul cartellino giallo dato al giocatore della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei l’ex arbitro, Tiziano Pieri, ha parlato delle decisioni di Maresca, direttore di gara nella partita Bologna–Lazio. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «L’ammonizione di Vecino non c’era, credo che lo stesso Maresca se ne sia accorto dopo. Prima invece, l’intervento a gamba tesa di Aebischer su Hysaj era passibile di giallo. Maresca non mi piaceva all’inizio, ma sta facendo un percorso importante. Ha arbitrato Roma-Juve e Bologna-Lazio. Sabato ha commesso un errore, quello di Vecino, è evidente. Quello che vedo rispetto al passato (e sbagliavamo, senza dubbio) è diverso. Noi avevamo una conoscenza tattica diversa. Avevamo fatto uno step in avanti. Un calciatore per aiutare il VAR? In un tavolo di lavoro dove si danno le linee guida, devono essere assolutamente presenti i calciatori. L’AIA deve farsi aiutare in tal senso, con il dialogo e il confronto. La buona fede dev’essere sempre la premessa. Bisogna dar per scontato che gli arbitri possono sbagliare, senza la solita cultura del sospetto »