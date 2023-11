Pier Silvio Berlusconi sui diritti tv: «La Champions troppo cara, la coppa Italia invece Mediaset ha speso...»

Pier Silvio Berlusconi, il dirigente mediaset è intervenuto in merito ai diritti Tv soffermandosi su Champions e Coppa Italia

Ai microfoni dei cronisti presenti, Pier Silvio Berlusconi ha parlato della situazione legata ai diritti tv rilasciando queste dichiarazioni

PAROLE – «Abbiamo chiuso l’anno scorso con un utile di 216 milioni di euro, sembrava impossibile raggiungere lo stesso livello ma oggi iniziamo a crederci, c’è una buona probabilità, stiamo facendo tutto ciò che si può per pareggiare o fare leggermente meglio a livello di risultati.»

«Siamo riusciti a prendere la Coppa Italia ma ormai la Coppa Campioni vola a prezzi non sostenibili per un broadcaster che vive di sola pubblicità. Siamo felici di aver confermato la Coppa Italia fino al 2027, tutto il calcio funziona in tv ma il costo del diritto è squilibrato, causa perdite troppo rilevanti»