Picco (Asl Torino): «Nessun focolaio nella Juve, non c’è rischio rinvio»

Il direttore dell’ASL Torino, Carlo Picco, ha parlato della situazione in casa Juve dopo la positività di Demiral e Bonucci

Carlo Picco, direttore dell’ASL Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alla situazione in casa Juve. Dopo il rinvio della gara del Toro contro il Sassuolo e della mancata presenza a Roma per quella con la Lazio, la Asl decide di adottare un’altra misura dopo le positività riscontrate in casa bianconera.

«Ad ora non c’è alcun un focolaio, non vedo criticità rispetto alle prossime due partite. Non ci sono al momento elementi per far sì che partita non si giochi».