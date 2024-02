Piccari: «La Lazio non ha nulla da perdere. Questa volta Sarri ha lanciato dei messaggi…». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Marco Piccari ha fatto il punto in vista della partita di questa sera della Lazio con il Bayern Monaco di Tuchel. Ecco le sue parole.

PAROLE– «La Lazio deve giocarsi la partita, non ha nulla da perdere. Il Bayern è più forte, l’obiettivo è quello di tenere aperta la qualificazione per il ritorno. Mi aspetta una prova di carattere, di cuore e di gioco provando a mettere in discussione un avversario più forte. Questa volta Sarri ha lanciato dei messaggi diversi, speriamo che la squadra li possa percepire. Poi gli altri sono più forti, però mi aspetto che la Lazio possa provarci. L’ambiente ha risposto con 60 mila persone allo stadio e dopo tante critiche alla comunicazione di Sarri questa volta ha mandato un messaggio positivo ».