Piccari: «Lazio? Contro il Genoa è apparsa insicura» L’analisi del giornalista

Il direttore di TMW Radio, Marco Piccari, ha analizzato il brutto inizio di campionato di Lazio e Roma.

LE PAROLE- Lazio e Roma non sanno più vincere. In due conquistano un punto nelle prime due giornate e si piazzano in zona retrocessione. Sì, siamo solo all’inizio e tutto può cambiare, ma nessuno poteva immaginare che con Lecce, Genoa, Salernitana e Verona le romane potessero ottenere un misero punto. Veramente troppo poco. La Lazio contro il Genoa è apparsa insicura, senza gran ritmo e anche in difficoltà tecnica, urge una scossa per ritrovare la squadra che pochi mesi fa terminò al secondo posto in classifica. E pensare che il calendario difficile deve ancora arrivare. La Roma in difesa mostra un’eccessiva fragilità tra errori individuali, vedi Rui Patricio, e svarioni di squadra. Arriva Lukaku ma nelle prime due partite si poteva fare meglio anche senza il belga. Sarri è Mourinho stanno vivendo la peggiore partenza in Serie A, il tecnico della Lazio ha ripetuto l’avvio della stagione 14-15 quando guidava l’Empoli, mentre per Special one è una prima assoluta, mai aveva conquistato un punto in due partite. I due tecnici sono chiamati ad invertire la rotta, Napoli e Milan permettendo