Hanno Detto
Piantanida sulla Lazio: «L’instabilità societaria si ripercuote sul campo. Su Sarri…»
Piantanida ha parlato della difficile situazione in casa Lazio, evidenziando come l’instabilità societaria influisca inevitabilmente sulle prestazioni
Ai microfoni di TMW Radio, Franco Piantanida ha analizzato la situazione della Lazio, sottolineando come le difficoltà interne e l’instabilità a livello societario non possano che riflettersi sulle prestazioni sul campo:
«Io prendo ad esempio ciò che è accaduto al Milan l’anno scorso. Quando il pesce puzza dalla testa è inevitabile che ci siano questi riflessi sul campo. Io credo che Sarri stia facendo il massimo, ma tutte le percezioni ambientali poi hanno delle ripercussioni, è inevitabile. Non mi sento di affibbiare troppe colpe al tecnico, come accadde per esempio quando alla Juventus Agnelli lasciò dopo quindici anni e Allegri rimase praticamente solo alla guida».
Nessuna squadra vince con instabilità
Piantanida ha proseguito facendo un’ulteriore riflessione sull’importanza della stabilità interna per ottenere risultati positivi:
«Nessuna squadra ha mai vinto con una situazione instabile a livello societario e ambientale. Del resto come si fa ad avere serenità per raggiungere dei risultati quando anche Sarri afferma di non conoscere i nuovi acquisti?»
Secondo Piantanida, la Lazio deve affrontare sfide extra-campo che inevitabilmente influiscono sulla squadra, e il fatto che Sarri stesso non conosca bene i nuovi arrivi dimostra quanto sia complicata la situazione.
