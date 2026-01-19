Connect with us

Classifica Serie A 2025-2026: la situazione dopo le partite della 21a giornata

Logo Serie A

Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri

Il campionato di Serie A 2025-2026 è entrato nel vivo e, giornata dopo giornata, il quadro della stagione inizia a delinearsi. Una stagione senza esclusione di colpi, che ha visto il ritorno nel massimo livello del calcio italiano di Sassuolo, Cremonese e Pisa. La classifica:

  1. Inter 49
  2. Milan 46
  3. Napoli 43
  4. Roma 42
  5. Juventus 39
  6. Como 37
  7. Atalanta 32
  8. Bologna 30
  9. Lazio 28
  10. Udinese 26
  11. Sassuolo 23
  12. Cremonese 23
  13. Parma 23
  14. Torino 23
  15. Cagliari 22
  16. Genoa 20
  17. Fiorentina 17
  18. Lecce 17
  19. Pisa 14
  20. Verona 14

