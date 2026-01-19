News
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione dopo le partite della 21a giornata
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri
Il campionato di Serie A 2025-2026 è entrato nel vivo e, giornata dopo giornata, il quadro della stagione inizia a delinearsi. Una stagione senza esclusione di colpi, che ha visto il ritorno nel massimo livello del calcio italiano di Sassuolo, Cremonese e Pisa. La classifica:
- Inter 49
- Milan 46
- Napoli 43
- Roma 42
- Juventus 39
- Como 37
- Atalanta 32
- Bologna 30
- Lazio 28
- Udinese 26
- Sassuolo 23
- Cremonese 23
- Parma 23
- Torino 23
- Cagliari 22
- Genoa 20
- Fiorentina 17
- Lecce 17
- Pisa 14
- Verona 14
