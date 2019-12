Petruzzi: «Mentre la Lazio continua a vincere, la Roma è a secco di trofei da troppi anni»

Le parole dell’ex giallorosso Fabio Petruzzi sui trionfi della Lazio e sulla delusione in casa Roma ai microfoni di Radio Sportiva

La differenza tra me e te: la canzone di Tiziano Ferro può rappresentare bene l’ultimo decennio di Lazio e Roma. La prima ha collezionato tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane mentre la Roma non ha portato nulla a Trigoria. C’è delusione fra i giallorossi e di questo ne parla l’ex Fabio Petruzzi ai microfoni di Radio Sportiva:

«La prima parte dell’anno non si è chiusa benissimo, visto che la Roma è finita fuori dalle prime quattro in campionato. Il doloroso addio a De Rossi ha fatto sì che ci fosse un po’ più di sconforto e delusione in gran parte della tifoseria. Fonseca piano piano sta cercando di ricompattare ambiente, tifosi e squadra. Ma non è facile perché la gente è delusa dopo tanti anni senza vittorie, mentre dall’altra parte la Lazio vince…»