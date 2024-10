Petrucci: «Castellanos una certezza per la Lazio. Guendouzi? Vi svelo se gioca oppure no»

Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, ha parlato così della partita della Lazio contro la Juve e delle condizioni di Guendouzi

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci ha parlato così della Lazio in vista della partita contro la Juve:

PAROLE – «Guendouzi vuole esserci. A sensazione dico che ci sarà al 45% e al 55% no. C’è molta prudenza dello staff medico rispetto alla volontà del giocatore. Dovremo aspettare la rifinitura, forse anche poche ore prima della partita. L’infortunio non è serio, ma il rischio è di forzare e poi fermarsi per molto tempo. Non ci sono trofei in palio, un po’ di prudenza occorre, poi è vero che Guendouzi è fondamentale per questa Lazio. Se rinuncerei a Romagnoli? Giusto che venga messo in discussione, il ballottaggio con Patric lo tengo, mentre Gila è l’unico centrale inamovibile. Contano le prestazioni e in questo momento non è più insostituibile. Facevamo questo discorso per Immobile, allora vale anche per Romagnoli.

Isaksen? I suoi difetti sono allenabili. Sono un suo estimatore, mi piace perché vedo in lui margini di crescita così come li vede Baroni. Dare una chance a chi è andato bene in nazionale? Considerazione giusta, ma è difficile levare alcuni. Dele-Bashiru è andato bene, ma levo Dia? Non me la sentirei, ma sarà importante chi subentra. Pedro dal 1’? Sono giuste le staffette, mi immagino Isaksen dall’inizio e Pedro a partita in corso. Castellanos contro Vlahovic? Sono partiti bene. Il serbo è il punto fermo della Juventus, dietro ha il nulla ma molti lo riempiono di critiche. Anche Castellanos sta raccogliendo ciò che ha seminato l’anno scorso, è una delle certezze di Baroni».