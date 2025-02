Petrucci: «Il Var ha deciso di non intervenire. Siamo sempre nel campo delle interpretazioni, non dell’oggettività»

Le parole di Matteo Petrucci dopo la partita di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le sue considerazioni

Dopo la sfida di ieri persa dalla Lazio 2-0 contro l’Inter, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la sfida.

PAROLE– «Il Var ha deciso di non intervenire. Siamo sempre nel campo delle interpretazioni, non dell’oggettività; il regolamento dice che per essere annullato il gol il giocatore deve ostruire chiaramente la linea di visione. A me sembra che la linea di visione venga ostruita, però nel regolamento si fa riferimento al fatto che il portiere possa o meno arrivare sul pallone, ma siamo sempre nel campo delle interpretazioni perché chi ci dice che Mandas non sarebbe potuto arrivare su quel pallone. De Vrij viene giudicato distante dal portiere e distante dal pallone, secondo l’AIA »