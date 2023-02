Petrescu: «Che sbaglio dell’arbitro che ha cambiato il match»

Petrescu, in conferenza stampa al termine della partita contro la Lazio il tecnico rumeno commenta il match

Al termine della partita contro la Lazio, che è valsa la qualificazione ai biancocelesti ha parlato in conferenza stampa Petrescu, il quale a caldo analizza cosi il match del Cluj

PAROLE – Le percentuali sono state rispettate? I ragazzi hanno fatto una partita incredibile. Abbiamo avuto grandi occasioni nel primo tempo ma non abbiamo segnato. Il cartellino rosso ci ha un po’ rovinato il finale.

C’è stato ancheun grande sbaglio dell’arbitro che ha fermato un’azione importante. Non ho capito perché. Ha detto che i due difensori si sono scontrati con la testa ma non è andata così. Sono contento comunque della prestazione dei ragazzi. Abbiamo avuto un’occasione anche in dieci uomini