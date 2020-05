Petrelli: «Ripresa? Lazio la più motivata. Inzaghi e Maestrelli sono simili»

Sergio Petrelli, ex giocatore della Lazio, ha incensato la squadra di Inzaghi e detto la sua sulla ripresa del campionato

Le parole dell’ex biancoceleste Sergio Petrelli, sulle frequenze di Lazio Style Radio:

«Sono contento per questa fase 2, finalmente stiamo tornando alla normalità. La ripresa degli allenamenti individuali è un segnale importante, i giocatori hanno bisogno di riprendere la forma migliore dopo questo lungo stop. Tutte le squadre si troveranno nella stessa situazione, sarà una situazione nuova per chiunque. La Lazio è stata brava a far rimanere tutti i propri calciatori a Roma».

RIPRESA – «La Lazio, in caso di una difficile ripresa del campionato, sarà la squadra più motivata a chiudere bene le 12 giornate che rimangono. Purtroppo in Italia al momento c’è molta confusione, vedo molto caos con ogni giorno che cambiano le opinioni. I biancocelesti hanno una Società solida, con personaggi importanti».

ALLENATORE – «Anche noi avevamo personaggi di spessore, come Maestrelli. Sono questi a fare la differenza nel corso della stagione. Un allenatore dovrebbe trovare una via di mezzo nel rapporto con lo spogliatoio, senza esagerare. Maestrelli ed Inzaghi sono simili, hanno rapporti speciali con alcuni calciatori che però non dà fastidio agli altri».