Petrachi: «Immobile? Un errore andare all'estero. Sulla Roma...»

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttomercatoweb, l’ex direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi, si è soffermato sulla cessione di Immobile al Dortmund, e sulla sua esperienza con i giallorossi.

Le sue parole: «Immobile? Lo prendemmo dal Genoa ai tempi del Torino. Non aveva fatto molti gol, ma con Ventura ci abbiamo creduto. Subito dopo è andato al Dortmund ma io glielo sconsigliai. Ciro è un attaccante che per caratteristiche è perfetto per l’Italia. Ma è un campione come Belotti, che non giocava a Palermo. Sono due ragazzi umili e determinati, oltre che grandi amici. É bello ci sia sana rivalità anche in Nazionale».

ESPERIENZA A ROMA – «Le separazioni consensuali sono quelle meno dolorose, ma in quel caso non lo fu. La giustizia ha dimostrato che non ci fu buona causa nel mio licenziamento, il tempo è galantuomo. Sono pronto a una nuova avventura».