Carrarese, Petra 2011 è il NUOVO sponsor: in passato la partnership con la Lazio. Le ultime su questo nuovo progetto

Petra 2011, sponsor partnership della Lazio nella stagione 2020-2021, ha firmato un accordo con la Carrarese, club neopromosso in Serie B. Di seguito il comunicato della società:

COMUNICATO – Nella giornata odierna è stata siglata la nuova partnership con Petra 2011 Srl, un’eccellenza italiana attiva principalmente sul territorio dei Castelli Romani e in tutto il Lazio e da anni leader nella fornitura e selezione della migliore pietra naturale italiana con la quale realizza la posa in opera di pavimentazioni per esterni e rivestimenti per interni, coniugando cultura e arte.

Trasparenza, professionalità e qualità delle materie prime sono i perni che contraddistinguono la filosofia aziendale di Petra 2011 Srl.

La Carrarese Calcio 1908 e la società Petra 2011 sono lieti di annunciare la nuova partnership per la stagione sportiva 2024-2025.

Petra 2011 accompagnerà i giocatori in campo, comparendo come sponsor di manica sulle divise da gara della prima squadra.

A siglare l’intesa, i vertici di Piazza Vittorio Veneto e l’azienda romana con Petra 2011 Srl che farà il proprio esordio nella gara Cesena-Carrarese in programma domenica 18 Agosto ore 20.30 allo stadio “Dino Manuzzi” del capoluogo romagnolo.