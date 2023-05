Petkovic: «L’ addio alla Lazio? Non voglio far polemica, parla la mia causa»

Petkovic, l’ex tecnico biancoceleste ha parlato in occasione dello storico 26 maggio che ha sancito la vittoria della coppa Italia

Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio, è stato intervistato da Il Messaggero ad un giorno dal decennale per la Coppa Italia vinta contro la Roma nel 2013, ecco le sue parole riguardanti il suo addio al club capitolino

PAROLE – Diciamo che preferisco non fare polemiche. Per me parla la causa vinta dopo sei anni e mezzo: io non ho sbagliato. Comunque la società mi ha chiamato due settimane fa per invitarmi allo stadio contro la Cremonese ma purtroppo non ci sarò perchè sono impegnato con i miei genitori a Sarajevo. Mi dispiace