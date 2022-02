Petkovic, il Bordeaux pensa all’esonero?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Potrebbe essere a rischio la panchina di Vladimir Petkovic al Bordeaux. Fatale per l’ex Lazio il ko con il Reims?

Petkovic in bilico. L’ex Lazio potrebbe esser esonerato dal Bordeaux. Come sottolineato da Footmercato.it, fatale ‘potrebbe esser il ko con il Reims.

Un 5-0 che non ammette repliche e che avrebbe portato il club transalpino a pensare a un possibile sostituto. In pole ci sarebbe Joao Sacramento, ex assistente di José Mourinho. Ma occhio anche a Rudi Garcia e Lucien Favre.