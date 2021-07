Peruzzi ancora lontano da Auronzo: addio con la Lazio sempre più vicino?

La Lazio si trova a fare i conti con il caso che riguarda il club manager Angelo Peruzzi: addio ai biancocelesti sempre più vicino?

Il ritiro di Auronzo di Cadore procede senza problemi per la Lazio sul campo: i nuovi schemi di Mister Sarri sono difficili da imparare, ma la squadra sta lavorando senza sosta per imparare. Al momento, le uniche problematiche sono fuori dal campo e una di queste riguarda Angelo Peruzzi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, il caso tra la società e l’ex portiere non è ancora rientrato e l’attuale club manager non è arrivato in ritiro per seguire la squadra. Indizi per un addio ormai sempre più vicino? Nelle prossime settimane si attende un’evoluzione della vicenda.