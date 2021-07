Peruzzi, ancora incerto il futuro del club manager con la Lazio

La situazione tra la Lazio ed Angelo Peruzzi continua ad essere molto delicata: il futuro del club manager è ancora incerto

La Lazio prosegue il ritiro nelle montagne di Auronzo di Cadore per preparare al meglio la prossima stagione. La squadra, attraverso gli allenamenti e alcuni arrivi, sta cominciando piano piano a prendere forma, anche se allo Zandegiacomo continua a mancare qualcosa. Infatti, all’ombra delle Dolomiti non si è ancora visto Angelo Peruzzi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro del club manager biancoceleste è ancora molto incerto. I rapporti tra l’ex portiere e il presidente Lotito si erano già incrinati a novembre per la questione legata alle polemiche di Luis Alberto e, al momento, sembrano ancora freddi. Le prossime settimane potrebbero essere decisivi per un rinnovo o per una partenza.