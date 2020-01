Perugia, Oddo non sarà più l’allenatore: il comunicato del club

Perugia, il comunicato del club umbro in cui si ufficializza che Massimo Oddo non sarà più l’allenatore della squadra

Termina oggi l’esperienza a Perugia per Massimo Oddo: l’ex biancoceleste è stato esonerato dal club biancorosso. Il motivo è legato all’ottavo posto in classifica e i sette punti di distanza dalla zona retrocessione. Ecco le parole del club:

«A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Massimo Oddo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il proseguo della carriera. A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra.

Al suo posto ci sarà Serse Cosmi che ha già preso accordi con la società.