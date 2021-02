Pereira segue i compagni da casa: «Daje ragazzi!» – FOTO

Lazio-Sampdoria è in corso e Andreas Pereira, rimasto a casa per l’influenza, sostiene i compagni di squadra sui social

La Lazio sta giocando in casa contro la Sampdoria e conduce per 1-0, grazie alla rete di Luis Alberto nel primo tempo. Indisponibile per questa gara, a causa di un attacco influenzale, Andrea Pereira: il numero 7 biancoceleste sta seguendo da casa i suoi compagni.

Il brasiliano ha voluto incoraggiare la squadra sui social. Con una storia sul suo profilo Instagram ha scritto: «Daje ragazzi!».