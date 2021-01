Pereira, messaggio a Inzaghi: «Pronto a dare molto di più a questa maglia!»

Andreas Pereira, ancora fuori dai titolari, dopo sei mesi aspetta le sue possibilità: il messaggio social indirizzato a Inzaghi

Andreas Pereira può giocare in diverse zone di campo eppure non ha trovato spazio nella Lazio fin qui. Preso in estate dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto a 27 milioni di euro, il brasiliano non è riuscito ad imporsi. Il vero problema è che ha giocato pochissimo. Poche chance, un solo gol e tanta voglia di fare bene.

Dopo il pareggio con il Genoa e i 9’ in campo, su Instagram ha scritto: «Sono pronto a dare molto di più a questa maglia» Un tifoso gli ha commentato: «Devi entrare prima in campo». E l’ex United ha messo like.