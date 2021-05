Pereira gioca il Derby alla Playstation e lancia le scommesse FOTO

Andreas Pereira ha giocato sulle tribune dell’Olimpico il Derby digitale, pubblicando alcuni scatti sul proprio profilo Instagram

Non sarà come quello di sabato, senza ombra di dubbio, ma anche il Derby digitale, giocato alla Playstation sulle tribune dello Stadio Olimpico, ha il suo fascino. Col joystick in mano per la Lazio ci sono Adriano Ciacci, player della squadra biancoceleste di eSports, e Andreas Pereira, centrocampista della squadra di Mister Inzaghi.

Il brasiliano ha mostrato alcuni scatti dell’evento sui social, lanciando anche le scommesse per la sfida di sabato. «Derby digitale della Capitale. Per entrare nel clima giusto per la partita di sabato, ho parlato con il nostro craque Adriano Ciacci, che ha fatto una grande derby. Qual è il vostro pronostico per sabato?» ha scritto il numero 7 sul proprio profilo Instagram. L’attesa per la stracittadina comincia a farsi sentire.