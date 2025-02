Percassi replica a Gasperini: «Il suo futuro? Se proprio vuole andar via ce ne faremo una ragione»

Condividi via email

Percassi, il dirigente dei bergamaschi fa il punto della situazione sul futuro di Gasperini rilasciando nel pre partita di Empoli queste parole

Ai microfoni di Dazn prima della sfida della sua Atalanta contro l’Empoli, ha parlato l’ad bergamasco Luca Percassi commentando senza mezzi termini le parole sul futuro di Gasperini

PAROLE – Questi temi li abbiamo sempre affrontati a fine stagione (il rinnovo, ndr), mai con così largo anticipo. La nostra idea, proprio per il rapporto e l’affetto nei suoi confronti, è quella di rispettare la sua decisione. Se deciderà di non rinnovare, lo capiamo, ce ne faremo una ragione. Abbiamo un contratto e qualsiasi altro tema sarà affrontato a fine stagione. Avanti con il contratto a scadenza? Non sono tematiche attuali