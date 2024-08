Pepe, l’ex Madrid ha annunciato tramite il profilo social che lascia il calcio e lo fa con un post celebrativo

Pepe il difensore riconosciuto tra i più duri in campo e cattivi a livello sportivo, ha deciso di far calare il sipario sulla sua gloriosa carriera. L’ormai ex difensore di Porto e Real Madrid si ritira a 41 anni e lo fa con un post celebrativo su Instagram