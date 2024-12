Pellegrini sui social modello speciale: «Mi sentivo nostalgico» – FOTO

Luca Pellegrini modello per un noto store internazionale di maglie vintage: le sue foto con tre maglie biancocelesti degli anni ’90 e primi 2000

Luca Pellegrini modello per un giorno: il terzino della Lazio, in collaborazione con lo store Classic Football Shirt, specializzato in magliette vintage di calcio, ha posato con tre maglie biancocelesti degli anni ’90 e primi 2000, due delle quali di Nedved e Crespo.

La didascalia del posto dell’esterno è: «Mi ero svegliato nostalgico, childhood heroes», non casuale quindi la scelta della 18 di Nedved e della 10 di Crespo.