Pellegrini: «Vivere all’estero da giovane ti apre la mente». Le parole del difensore biancoceleste in Conferenza stampa

Nella Conferenza stampa di presentazione, il difensore della Lazio, Luca Pellegrini ha parlato anche della sua esperienza da giocatore all’estero. Ecco le sue dichiarazioni:

CALCIO IN GERMANIA E IDOLO – «Nell’ultima esperienza ho visto un calcio diverso da quello italiano, vivere all’estero da giovane ti apre la mente, sono felice della scelta compiuta in estate: ho modificato la percezione di questo sport, che può essere interpretato in modo diverso. Non ho un idolo in particolare perché da giovane ho militato in diverse zone di campo, cerco di rubare qualcosa da ognuno. La rosa è di alto valore, personalmente posso portare la continua voglia di fare bene».