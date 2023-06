Pellegrini-Lazio, scaduta l’opzione per il riscatto: Lotito negozia il nuovo prezzo. Ecco la cifra che ha in mente. Il futuro del difensore è da definire

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’opzione di riscatto per Luca Pellegrini è scaduta venerdì e la Lazio l’ha lasciata cadere, non è una sorpresa. Il futuro del difensore è da definire.

Il giocatore rientrerà alla Juve e Lotito proverà a strappare un nuovo prestito a meno che non decida di comprarlo chiedendo uno sconto rispetto ai 15 milioni che erano stati pattuiti a gennaio per riscattarlo, magari da 10 milioni. In più, Pellegrini da luglio tornerà a guadagnare 3 milioni di stipendio, il quadriennale firmato con il club capitolino era da 2,5 milioni. Il patron biancoceleste finora ha pagato solo 20 mila euro perché l’ingaggio da gennaio a giugno è stato coperto dalla Juventus, la società biancoceleste non poteva spendere di più per via dell’indice di liquidità. Serve un contatto tra Lotito e la Juve per capire

che intenzioni hanno i bianconeri.