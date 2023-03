Pellegrini-Lazio: già in dubbio il riscatto? I tifosi dalla sua parte

Incertezza sul futuro riscatto del terzino arrivato a gennaio alla corte biancoceleste

Non è ancora ben delineato il futuro di Luca Pellegrini alla Lazio, dal momento che il riscatto del giocatore è ancora in bilico.

Come riporta il Corriere dello Sport, si sta pensando ad un terzino in caso di mancato riscatto dell’ex Juventus. Dopo il post derby adrenalinico, i tifosi sembrano spingere per la conferma del ragazzo in maglia biancoceleste.