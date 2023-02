Pellegrini: «Questo gruppo è davvero unico». Ecco cosa ha detto il giocatore capitolino nella conferenza stampa di presentazione

Luca Pellegrini nella Conferenza stampa di presentazione ha parlato di come si è subito ambientato nella nuova squadra. Ecco cosa ha detto:

AMBIENTAMENTO – «Mi sono ambientato subito, questo gruppo è davvero unico, mi sono calato nel nuovo ambiente ma i compagni mi hanno aiutato, conoscevo già diversi di loro ma ho avuto un’ottima impressione anche da chi avevo solo affrontato. Ho sempre avuto l’obiettivo di indossare questa maglia, realmente si è concretizzato solo nell’ultimo giorno di mercato. Non so quando potrò essere pronto per Sarri, ho piena fiducia in lui, se ancora non mi ha schierato ha certamente le sue motivazioni».