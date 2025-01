Pellegrini Lazio, può essere lui il sacrificio per l’indice di liquidità?

Pellegrini Lazio, è lui il possibile sacrifici per sbloccare l’indice di liquidità? Le ultime sul terzino biancoceleste e il mercato in uscita

Luca Pellegrini potrebbe essere sacrificato sul calciomercato Lazio per sbloccare l’indice di liquidità. Come riportato dal Messaggero al momento il mercato in entrata, Casadei e Sylla in primis, sono bloccati dalle mancate cessioni e in attesa che arrivi una buona offerta per Castrovilli e/o Basic valuta anche la cessione del terzino, fermo restando che a fine stagione i biancocelesti dovranno comunque versare 4 milioni alla Juve.

L’alternativa all’addio del terzino potrebbe essere quella di Tchaouna: il Bologna ha chiesto informazioni per l’esterno arrivato in estate: al momento i biancocelesti hanno detto di no, a meno di offerte irrinunciabili.