Pellegrini Lazio: giocatore e bianconeri devono dare una mano a Lotito. Le ultime sulla possibile uscita del terzino

Per Pellegrini i nodi sono legati all’ingaggio da 3 milioni e all’eventuale riscatto. L’ingaggio fino a giugno sarebbe diviso a metà con la Juventus così come sta avvenendo con l’Eintracht, nel 2023- 24 andrebbe riconosciuto interamente o comunque per almeno 2,5 milioni ottenendo uno sconto dal giocatore.

Il veto della Juve sarebbe caduto, darebbe Pellegrini alla Lazio fino al 2024 (c’è una deroga che permette il prestito biennale), ma concordando il prezzo. Lo riporta il Corriere dello Sport.