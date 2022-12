Pellegrini Lazio, biancocelesti in pole per riportare il terzino in Italia: le ultime

La Lazio è in pole position per riportare Luca Pellegrini in Italia: operazione che si potrà concretizzare a giugno

La trattativa Luca Pellegrini-Lazio c’è, ed è reale. Tecnicamente è per giugno, ma almeno due parti in causa – Sarri e il giocatore – sperano fortemente che possa chiudersi già a gennaio. Non è impossibile, ma di sicuro molto complicato, perché sul mercato in entrata della Lazio pendono i vincoli imposti dall’indice di liquidità e del debito fiscale contributivo.

L’esperienza all’Eintracht Francoforte non sta andando bene e i rapporti con il tecnico Glasner è ai minimi storici (in Germania si parla di un acceso scontro tra i due durante la tournée in Giappone). Un clima teso che in teoria potrebbe spingere verso una conclusione anticipata del prestito, anche se l’Eintracht al momento è un po’ corto in quel ruolo.

Sono discorsi e ragionamenti che a Francoforte dovranno condividere eventualmente con la Juventus e con la scuderia Raiola rappresentata da Rafaela Pimenta (la stessa di Romagnoli), per capire se sia il caso di mantenere il prestito fino al termine della stagione o se anticipare il rientro a Torino. E nel caso in cui dovesse essere scelta quest’ultima opzione, allora i bianconeri dovranno trovare una nuova piazza che possa valorizzare il 23enne romano, la Lazio parte in pole position. Lo riporta il Corriere dello Sport.