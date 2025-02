Pellegrini Lazio, rimane aperta la pista Besiktas: ma l’affare è complicato. I dettagli

Pellegrini Lazio, il terzino biancoceleste è stato escluso dalla lista per la Serie A e va verso il taglio anche in Europa League

Luca Pellegrini è stato escluso dalla lista della Lazio per la Serie A e va verso il taglio anche in Europa League, che verrà presentata oggi. I motivi sono ancora un mister, anche se ieri Fabiani ha rivelato che è stata una decisione di mister Baroni.

Per il terzino biancoceleste è ancora aperta la pista per una cessione in Turchia, precisamente al Besiktas. Infatti, qui il mercato è aperto fino all’11 febbraio. Il giocatore però, come riportato da Il Messaggero, ha già rifiutato la destinazione.