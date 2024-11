Pellegrini: «La Serie A è molto competitiva, secondo me è seconda solo alla Premier League, anche se...»

Le parole di Luca Pellegrini sul campionato di Serie A. Ecco cosa ha dichiarato

La Lazio di Marco Baroni è al momento secondo in classifica. Tutto può cambiare da un giorno all’altro, la classifica nelle prossime giornate si può stravolgere ancora. Luca Pellegrini ai microfoni del Tempo, ha detto la sua sul campionato:

PAROLE– «Finora è stato un campionato bello, sei squadre in due punti. La Serie A è molto competitiva, secondo me è seconda solo alla Premier League, anche se non ci ho mai giocato. Il calcio si sta modernizzando, anche una squadra cosiddetta piccola non ti regala niente, anzi prova anche a farla e ti mette in difficoltà »