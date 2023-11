Pellegrini cuore Lazio, il terzino manda un messaggio ai tifosi

Luca Pellegrini manda un messaggio alla Lazio, il terzino biancoceleste carica i tifosi sui propri profili social

Ennesimo messaggio d’amore per la Lazio da parte di Luca Pellegrini. Il terzino, che non ha mai nascosto di custodire un posto speciale nel suo core per il club della Capitale, ha utilizzato i propri profili social per caricare tutti i tifosi.

Nelle storie su Instagram infatti, il talento ha pubblicato un video della spettacolare coreografia apparsa sugli spalti dello Stadio Olimpico a pochi istanti dal derby contro la Roma. Sullo sfondo il coro “Lazio mia”.