Pellegrini: «C’è tanta voglia di riscatto, lavoro ogni giorno per migliorare»

Il terzino biancoceleste si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni della società

In occasione del Match Program relativo al match tra Lazio e Sassuolo, il terzino biancoceleste, Luca Pellegrini, si è raccontato ai microfoni della società.

LAZIO-SASSUOLO- «C’è tanta voglia di riscatto dopo le partite contro Inter e Torino in cui non sono arrivati punti. Abbiamo perso quel piccolo vantaggio che avevamo ma, come dice sempre il mister, non era facile prima e non è impossibile ora. Abbiamo il nostro obiettivo in testa e lo porteremo avanti fino alla fine.»

SUL SASSUOLO- «Il Sassuolo lo conoscevamo già, gioca un bel calcio. Ha individualità importanti, è una sorta di Robin Hood che contro le grandi squadre fa sempre bene. E’ proprio questo aspetto che deve farci alzare l’asticella dell’attenzione»

RUSH FINALE- «Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Da parte mia, spero di poter contribuire in modo più attivo rispetto a oro, anche se va detto che nello spogliatoio, a prescindere dal minutaggio, vogliamo tutti aiutare la squadra. Adesso non c’è spazio per il singolo, a 6 giornate dalla fine pensiamo solo a lavorare uniti verso lo stesso obiettivo, che la squadra punta da due anni. Bisogna mettere l’ego da parte e pensare solo al bene del gruppo»

DIFESA- «Sicuramente uno dei punti di forza è il lavoro, la dedizione e il tempo investito nel curare ogni minimo dettaglio. Tutti aspetti che alla fine ti ripagano»

RITORNO A CASA- La Serie A è un campionato molto formativo, può insegnarti tanto. Per questo lavoro ogni giorno per migliorare e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi