Pellegatti, il giornalista sicuro sul futuro di Inzaghi

Pellegatti, il giornalista si espone in modo netto riguardo il futuro di Inzaghi all’Inter rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

In merito al futuro della panchina dell’Inter, in caso di zero titoli, ha parlato così Carlo Pellegatti, giornalista, durante il podcast “Area Fritta. Ecco cos ha detto il giornalista sull’ex Lazio Simone Inzaghi

PAROLE – Se l’Inter non vince niente, secondo me, non è facile che tengano Inzaghi. E attenzione, non dovessero tenerlo, vi dico anche chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter: De Zerbi