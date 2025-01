Pellegatti avvisa la Lazio: «Per la zona Champions il Milan c’è nonostante i punti di ritardo, vi dico perchè»

Pellegatti, il giornalista tifoso rossonero si esprime riguardo la burrascosa lotta Champions che comprende anche la Lazio

Sul suo canale Youtube alla luce della vittoria di ieri del Milan contro l’Inter in Supercoppa, ha parlato Carlo Pellegatti il quale rilascia alcune considerazioni sulla lotta Champions che vede protagonista anche la Lazio di Baroni

LOTTA CHAMPIONS – Conceicao è l’allenatore giusto per questa fase storica del Milan. Perchè aiuta in alcune lacune di esperienza. Si sono evidenziati anche ieri dei difetti, ma è stato anche un bene. Se vinci mostrando i difetti, puoi lavorarci meglio. Non escludo che siano problemi fisiologici, ma ora c’è da mettere dei giocatori che possano minimizzarli. Serve compattare un po’ di più questa squadra. Zona Champions ora? Sì perchè non è lontano. Potrebbe essere a -4 dalla Lazio con i recuperi, certo è che devono aiutarti anche gli altri