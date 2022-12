Pelè, il brasiliano sui social scambiato per Pellè: i dettagli

Pelè, in queste ore sui social circola una gaffe clamorosa da parte di alcuni utenti che digitano male il nome del brasiliano

Il mondo del calcio da ieri piange la tragica scomparsa di Pelè. Sui social non sono mancati i messaggi di cordoglio, ma sembrerebbe che non tutti abbiano mandato alla persona giusta il proprio ultimo saluto.

Alcuni utenti infatti nel digitare il nome del brasiliano, hanno mandato il proprio cordoglio a Graziano Pellè, dispiaciuti per la tragica scomparsa che tale non è visto che a venire a mancare è stato l’ex Santos e non lui.