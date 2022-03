Pelé, buone notizie dal Brasile: è stato dimesso dall’ospedale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Buone notizie sulle condizioni di Pelé. La leggenda brasiliana è stata dimessa dall’ospedale

Buone notizie dal Brasile. Il tre volte campione del mondo Pelé è stato dimesso dall’ospedale di San Paolo dov’era stato ricoverato il 13 febbraio per il trattamento di un tumore al colon.

Un’infezione sopraggiunta ha costretto in ospedale O Rey ancora per qualche giorno. I medici assicurano che ora è in condizioni stabili.

