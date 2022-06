Pedullà: «Tare e Sarri sempre più incompatibili. Ecco cosa vuole il tecnico»

Alfredo Pedullà – giornalista ed esperto di calciomercato – ha fatto il punto della situazione sul rapporto tra Tare e Sarri

Alfredo Pedullà – giornalista ed esperto di calciomercato – ha fatto il punto della situazione sul rapporto burrascoso tra Igli Tare e Maurizio Sarri.

«Non basta un rinnovo ormai sancito, quello di Maurizio Sarri fino al 2025, per cambiare il mondo. Il mondo Lazio si è fermato negli ultimi giorni e noi riteniamo sempre che la compatibilità tra Sarri e Tare sia molto, molto, complicata. Meglio ancora: impossibile. Lo abbiamo detto a gennaio, lo ripetiamo adesso. Incompatibilità significa avere idee diverse, non snellire il traffico, piuttosto intasarlo. Sarri ha fretta, vuole una Lazio migliore, metterci la faccia significa non improvvisare. […]. Non basta un rinnovo se non c’è compatibilità sul resto: Sarri e Tare parlano, da sempre, due lingue diverse. Avevamo accennato a una figura intermedia (Fabiani) che interrompesse questo modo di fare mercato senza troppa comunicazione, navigazione a vista della serie “meglio rinviare a domani ciò che si può fare oggi”. Lotito ha pensato a quella figura, poi si è fermato nuovamente nel pensatoio».