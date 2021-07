Pedullà: «Luis Alberto incedibile per la Lazio, si cercherà di risolvere»

Scoppia il “caso” Luis Alberto? Pedullà ha fatto chiarezza sui rapporti tra il giocatore e la Lazio: le sue parole

Luis Alberto non si è presentato alle visite mediche pre partenza. Lo spagnolo avrebbe richiesto qualche giorno in più di vacanza, eppure – complici le voci di mercato e i frequenti malumori del giocatore – si parla già di “caso”. A fare chiarezza sul futuro e sui rapporti con la società è Alfredo Pedullà che, in diretta a Sportitalia, ha dichiarato:

MALUMORI – «La Lazio non si aspettava questa diserzione. Per la società è incedibile, però è chiaro che questo mal di pancia appartiene alla scorsa stagione, quando ci fu anche qualche frizione con Lotito per quanto riguarda gli stipendi. Ma la Lazio lo aspetterà e cercherà di risolvere».

MERCATO – «La Lazio lo valuta almeno 45 milioni e non mi risultano trattative avviate con club che sono stati accostati, tipo la Juventus. Se vogliamo fare fantamercato visto che a Napoli c’è Insigne in uscita, uno scambio Luis Alberto-Insigne metterebbe tutti d’accordo. Ma è solo fantamercato».