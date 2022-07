Da Provedel a Vicario, passando per Maximiano: la Lazio è a lavoro per risolvere il nodo portiere. Le parole di Pedullà

Il rebus portieri si fa sempre più complesso per la Lazio. Da Provedel a Vicario, passando per Maximiano: sono tante le trattative in corso e Sarri aspetta con ansia. A cercare di far chiarezza sulle operazioni in essere, Alfredo Pedullà ha scritto:

«Stamattina call con il Granada per Maximiano, devono cambiare alcune condizioni. Dopo mezzogiorno nuovo contatto con l’Empoli per Vicario, sorpresa di venerdì. Il portiere spinge per andare. Provedel resta l’altra soluzione a prescindere».